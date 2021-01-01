سلة "الفدائي" تستهل مشوارها الآسيوي بمواجهة كازاخستان

المنامة /سما/

يستهل منتخب فلسطين لكرة السلة، مشواره الآسيوي، بمواجهة كازاخستان، يوم الجمعة المقبل، وذلك في أعقاب قرار الاتحاد الدولي بتأجيل مباريات منتخب الأردن، بسبب إصابة معظم لاعبيه بكورونا.

وحسب الجدول الجديد، سيواجه فدائي السلة نظيره منتخب كازاخستان، على صالة الشيخ خليفة الرياضية بالمنامة.

ويلعب منتخب فلسطين في المجموعة السادسة، بجانب الأردن وكازاخستان وسيريلانكا.



وبتأجيل مباريات النشامى، تنصب جهود فدائي السلة على مباراتي كازاخستان وسيريلانكا.

ويحتاج الفدائي للفوز على كازاخستان بفارق 4 نقاط أو أكثر، كونه خسر مباراة الذهاب بفارق 3 نقاط، وذلك مشروطًا بفوز النشامى على كازاخستان في المباراة الثانية بينهما.

وطالب رئيس الاتحاد الفلسطيني للسلة، إبراهيم حبش، لاعبي المنتخب بتحقيق فرحة ينتظرها الجميع بالفوز على كازاخستان.

وأكد حبش، أن التعب والجهد الذي تحمله المنتخب طوال الفترة الماضية، يجب أن يترجم بالإيجاب على نتائج الفريق.