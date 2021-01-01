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الاحتلال يمنع فلسطينيين من تلقي لقاح كورونا

الأربعاء 17 فبراير 2021 07:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يمنع فلسطينيين من تلقي لقاح كورونا



القدس المحتلة / سما /

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية العامة الناطقة بالعربية، مساء أمس الثلاثاء، أن مراكز التطعيم الخاص بلقاح فيروس كورونا امتنعت عن تقديم اللقاح لفلسطينيين متواجدين في المناطق الإسرائيلية منذ سنوات عديدة وبدون حملهم للجنسية.

وبحسب الهيئة، فإن أولئك وصلوا إلى مركز التطعيم المخصص للقاح في تل أبيب، لمن ليس له جنسية، وعند وصولهم منعوا من التطعيم رغم أن بعضهم لديه إقامة مؤقتة، وأن حياتهم مهددة بالخطر.

ويدور الحديث عن فلسطينيين لا يستطيعون العودة إلى الضفة الغربية أو قطاع غزة، إما بسبب تعاونهم الأمني مع إسرائيل أو ميولهم الجنسية.

وانتقدت منظمة الأطباء لحقوق الانسان هذا التصرف، موضحةً أنه تم الاتفاق مع وزارة الصحة الإسرائيلية على إعطاء اللقاح للفلسطينيين بدون التمييز، فيما ردت الوزارة بأنها تفحص القضية.

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