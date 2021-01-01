مصر: سفاح الجيزة يظهر لأول مرة خلال محاكمته ويتسبب في انفعال قاضي المحكمة (فيديو)

القاهرة/سما/

نشرت جريدة "اليوم السابع" المصرية فيديو ظهور قذافي فرج، مرتكب أغرب جرائم قتل في مصر، خلال محاكمته في أول ظهور له.



وانفعل قاضي المحكمة على قذافي فرج المشهور أيضا بـ"سفاح الجيزة" خلال محاكمته بقتل زوجته الأولى فاطمة زكريا.

ووصل قذافى لقاعة المحكمة وسط حراسة أمنية مشددة، كما وصل والد المجني عليها إلى قاعة المحكمة، لحضور أولى الجلسات برفقة المحامي الخاص به.

وكانت النيابة العامة، أخطرت وفقا لقانون الإجراءات الجنائية، المتهم قذافى فراج الشهير بـ"سفاح الجيزة" داخل محبسه بقرار إحالته محبوسا إلى محكمة الجنايات، بعد توجيه تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد لـ 4 أشخاص هم صديقه وزوجته وسيدتان، بالجيزة والإسكندرية.