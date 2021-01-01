اصابة نجم المنتخب الفلسطيني لكرة السلة بكورونا

المنامة /سما/

أعلنت بعثة المنتخب الوطني الفلسطيني الأول لكرة السلة الثلاثاء إصابة حمزة يوسف المتواجد حاليًا في العاصمة البحرينية المنامة بفيروس "كورونا".

وتأتي إصابة حمزة يوسف قبل 3 أيام من موعد خوض المنتخب الوطني لأول لقاء رسمي أمام كازخستان في التصفيات الآسيوية.

وذكرت البعثة أنه بعد إجراء المسحة الثالثة تأكد إصابة نجم الوطني بفيروس "كورونا"، فيما جاءت بقية الفحوصات سلبية لجميع اللاعبين، وأعضاء الجهاز الفني.

وحسب البروتوكول الصحي المعمول به فقد تم نقل حمزة يوسف إلى الحجر الصحي الإجباري من قبل وزارة الصحة البحرينية.