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نصر الله يكشف أسماء الدول الرافضة للتطبيع مع إسرائيل

الأربعاء 17 فبراير 2021 03:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نصر الله يكشف أسماء الدول الرافضة للتطبيع مع إسرائيل



بيروت/سما/

كشف الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، مساء يوم الثلاثاء، عن أسماء الدول الرافضة للتطبيع مع إسرائيل.

ونقلت قناة "الميادين" عن نصر الله، مساء يوم الثلاثاء، أن هناك دولا عربية وإسلامية كالجزائر وتونس وباكستان وغيرها ما زالت صامدة ومتمسكة برفضها للتطبيع مع إسرائيل، موضحا أن "الأخيرة لم تلتزم يوما بالقانون الدولي ودمرت مدنا وقتلت المدنيين في كل حروبها، والإسرائيليون يعطون موضوع التطبيع أكثر من حجمه".


ووجه نصر الله رسالة إلى رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، الجنرال أفيف كوخافي، بمناسبة الذكرى السنوية للقادة الشهداء، قال فيها:

أنت تفعل ما تريد ونحن سنفعل ما نريد… ولا أحد يضمن ألا تتدحرج الحرب القصيرة إلى حرب شاملة، وإن قصفتم مدينة سنقصف مدينة وإن قصفتم قرى سنقصف المستوطنات.

وتابع الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، أن "من الصفات المشتركة للقادة الشهداء هي التمحض في المقاومة، وهم تحملوا كل الظروف الصعبة من أجل تطوير مشروع المقاومة".

وأكد نصر الله أن "موقف الشعبين، المصري والأردني، نموذج واضح لرفض التطبيع وهو ينسحب إلى باقي الشعوب، وصفقة القرن تلفظ أنفاسها نتيجة صمود الشعب الفلسطيني والقيادات الفلسطينية ومحور المقاومة، ولا أحد يتحدث اليوم عن صفقة القرن التي يبدو أنها انتهت أو باتت في حالة تراجع".

#حسن نصر الله #التطبيع مع اسرائيل #الجزائر #تونس #باكستان #أفيف كوخافي

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