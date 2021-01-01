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الأولى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.. 83400 مليونير و13 مليارديرا في الإمارات

الأربعاء 17 فبراير 2021 03:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الأولى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.. 83400 مليونير و13 مليارديرا في الإمارات



وكالات

تصدرت الإمارات ودبي دول ومدن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في حجم الثروات الخاصة المملوكة لسكانهما في العام الجاري.

ووفقا للبيانات الواردة في "تقرير الثروات بالشرق الأوسط في 2021" الذي صدر عن مؤسسة "نيو ورلد ويلث" المتخصصة في الدراسات المتعلقة بالثروات، فقد تصدرت الإمارات دول المنطقة بإجمالي ثروات خاصة مملوكة لدى سكانها بلغ 870 مليار دولار، فيما جاءت إسرائيل في المركز الثاني بثروات قيمتها 784 مليار دولار، وحلت السعودية في المركز الثالث بثروات قيمتها 542 مليار دولار.

وأفاد التقرير بأن إجمالي عدد الأشخاص فائقي الثراء الذين يعيشون في الإمارات بلغ هذا العام 83400 شخص.

وصنفت "نيو ورلد ويلث" في سبتمبر الماضي الإمارات في المركز الأول عربيا والسادس عالميا في استقطاب الأشخاص فائقي الثراء لعام 2020، واستقبلت في العام الماضي 1300 شخص من ذوي الثروات الفائقة، وبارتفاع في عددهم بنسبة 2% بالمقارنة مع العام الذي سبقه.

ويقصد بذوي الثروات الفائقة الأشخاص الذين يمتلك الواحد منهم أصولا مالية سائلة، بخلاف البيت الذي يقطنه بصفة دائمة، تتجاوز قيمتها مليون دولار.

وبلغ عدد سكان الإمارات الذين تبلغ قيمة الثروة الخاصة المملوكة لكل منهم 10 ملايين دولار فأكثر 3600 شخص، بينما بلغ عدد المليارديرات 13 مليارديرا لتتصدر بهم عربيا، فيما حلت في المركز الثاني إقليميا بعد إسرائيل التي يعيش بها 22 مليارديرا.

كما تصدرت الإمارات إقليمياً في نصيب الفرد الواحد من الثروات الخاصة، بنصيب بلغ 89.000 دولار، وجاءت إسرائيل ثانية بنصيب 86.500 دولار، وحلت قطر ثالثة بنصيب 71.300 دولار.

وعلى مستوى المدن، تصدرت دبي مدن المنطقة بإجمالي ثروات خاصة بلغت قيمتها 517.000 مليار دولار، وبفارق شاسع عن تل أبيب، التي حلت ثانية بثروات قيمتها 304.000 مليارات دولار.

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