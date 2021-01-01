ثلوج وأمطار ورياح قوية بالداخل المحتل

القدس المحتلة/سما/

تشهد جميع أنحاء البلاد، الليلة، انخفاضا حاد في درجات الحرارة، مع اقتراب العاصفة الجوية المرتقبة، حيث يتمركز المنخفض الجوي في هذه الأثناء إلى الشمال الغربي من جزيرة قبرص.

ومع انتصاف ليل الثلاثاء - الأربعاء، بدأت الثلوج تتساقط في مرتفعات الجولان السوري المحتل، وسط توقعات بتساقطها في مدينة القدس ومختلف المناطق الجبلية.

وتشهد المناطق الساحلية ومناطق وسط وشمالي البلاد أجواء عاصفة وممطرة، قد تصل سرعة الرياح فيها إلى 110 كيلومترات في الساعة، على أن تتواصل موجة الصقيع حتى نهاية الأسبوع الجاري.

وتصل العاصفة إلى ذروتها نهار الأربعاء، ومع ساعات الصباح تبدأ أولى الموجات القطبية بالتدفق إلى البلاد ويتواصل معها تساقط الأمطار والعواصف البرقية والرعدية؛ وسط توقعات بتشكل العواصف الرملية في منطقة النقب.

وأوصت سلطة المياه سكان المناطق التي قد تنخفض فيها درجات الحرارة إلى ما دون الصفر، بترك صنبور الماء يقطر لمنع التجمد في الأنابيب، مما يتسبب في حدوث تشققات.

ومن المتوقع أن يتراوح ارتفاع مستوى الثلج في مختلف المناطق المرتفعة من 5 إلى 25 سنتيمترا، بما في المرتفعات في الجولان والضفة الغربية والقدس.

وأعلنت سلطات محلية تعطيل المدارس في مناطق في الجليل الأعلى والجولان. فيما تتعطل حركة المواصلات العامة في صفد والمناطق المحيطة.

وتتساقط أمطار غزيرة في جنوب البلاد ومن المتوقع أن تستمر خلال الأيام المقبلة، وسط مخاوف شديدة من تشكل فيضانات داخل الأحياء السكنية في المدن والبلدات.

ومنعت وزارة التعليم الإسرائيلية تنظيم الأنشطة التعليمية في الهواء الطلق، وأعلنت في بيان صدر عنها "إلغاء التجمعات المخطط لها في ساحات رياض الأطفال وساحات المدارس وغيرها من الأماكن المفتوحة. وبدلاً من ذلك، سيجري التعلم عن بُعد".

كما أعلنت الانتقال إلى التعليم عن بُعد في المدارس الواقعة في المناطق التي قد تشهد تشكل الفيضانات، وطالبت أولياء الأمور بمتابعة "الإرشادات والتعليمات الصادرة عن السلطات المحلية وكافة الجهات المختصة نظرًا للتطورات والتغيرات في الأحوال الجوية".

وافتتحت سلطة المواصلات العامة الإسرائيلية غرفة عمليات خاصة ستعمل على إبلاغ السلطات المحلية عن التغييرات في شبكة النقل العام، وطالبت المواطنين بمتابعة موقعها الإلكتروني للاطلاع على التغييرات المتوقع في عمل المواصلات العامة.