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إصابة الإعلامى عمرو أديب في حادث سير ونقله للمستشفى..صورة

الأربعاء 17 فبراير 2021 12:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة الإعلامى عمرو أديب في حادث سير ونقله للمستشفى..صورة



القاهرة/سما/

أصيب الإعلامى عمرو أديب، في حادث سير على طريق دهشور، وتم نقله إلى إحدى مستشفيات 6 أكتوبر الشهيرة.

و قال طارق يونس، رئيس تحرير برنامج الحكاية، إن الإعلامى الكبير عمرو أديب خرج من المستشفى، منذ قليل، بعد تلقى العلاج اللازم، وإجراء فحوصات وأشعة للاطمئنان على سلامته.

و كشفت تحريات الأجهزة الأمنية في الجيزة ملابسات إصابة الإعلامي عمرو أديب في حادث تصادم، وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.

و تلقى مأمور قسم ثان الشيخ زايد إشارة من الخدمات المعينة على طريق وصلة دهشور بوقوع حادث تصادم ووجود مصاب.

و وجه العميد علاء فتحي، رئيس قطاع أكتوبر، بسرعة الانتقال إلى محل الحادث، تحت إشراف العقيد عمرو حجاز مفتش الفرقة.

و  انتقلت قوة من مباحث القسم إلى محل البلاغ، وتبين اصطدام سيارة ملاكي قيادة الإعلامي عمرو أديب بأخرى ربع نقل محملة بأسطوانات بوتاجاز.

 و أسفر الحادث عن تهشم الجزء الأمامي للسيارة، وإصابة مقدم برنامج "الحكاية"، الذي نُقل إلى مسشفى دار الفؤاد.



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