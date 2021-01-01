ليفربول يداوي جراحه بتفوقه على لايبزيج...فيديو

لندن/سما/

تعافى ليفربول من هزائمه على الصعيد المحلي، ليضع قدما في الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا، بفوزه على لايبزج 2-0 مساء الثلاثاء في بودابست، ضمن منافسات ذهاب الدور ثمن النهائي.



وسجل هدفي صلاح كل من محمد صلاح (53) وساديو ماني (58).



وأقيمت المباراة بملعب "بوشكاش أرينا" في العاصمة المجرية بودابست، بسبب منع السلطات الألمانية من دخول القادمين من الأراضي البريطانية حدودها، ضمن سياساتها للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتوج المصري محمد صلاح بأفضل لاعب في المباراة .





وستقام مباراة الإياب في ملعب "أنفيلد" يوم العاشر من آذار/مارس المقبل.