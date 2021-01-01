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الأهلي المصري يفوز على المريخ السوداني بثلاثية

الثلاثاء 16 فبراير 2021 11:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأهلي المصري يفوز على المريخ السوداني بثلاثية



القاهرة/سما/

كرم الأهلي المصري وفادة ضيفه المريخ السوداني بثلاثة اهداف نظيفة، في المباراة التي جرت بينهما يوم الثلاثاء، وذلك ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وسجل الأهلاوي محمد مجدي أفشة هدف التقدم لفريقه في الدقيقة 57، وضاعف زميله المهاجم محمود كهربا النتيجة في الدقيقة 63، ومن ثم اختتم المهاجم الزامبي والتير بواليا ثلاثية المارد الأحمر بحلول الدقيقة 71 من زمن اللقاء الجاري على ملعب "السلام" بالقاهرة.

وحصد الأهلي بذلك نقاط المباراة الثلاث وتصدر ترتيب المجموعة الأولى، متقدما بفارق الأهداف على فريق سيمبا التنزاني الذي تغلب بدوره على فيتا كلوب الكونغولي بهدف وحيد.

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