استطلاعان للرأي : المشتركة 9-11 والإسلامية الجنوبية دون نسبة الحسم

القدس المحتلة/سما/

أظهر استطلاعان للرأي العام الإسرائيلي، نُشرا مساء اليوم، الثلاثاء، أن فرص زعيم حزب الليكود، بنيامين نتنياهو، في تشكيل حكومة بعد الانتخابات المقبلة، ضئيلة جدا، رغم تصدره بفارق 11 مقعدا على الأقل عن أقرب منافسيه، رئيس حزب "يش عتيد"، يائير لبيد.

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وبحسب استطلاع القناة 12 الإسرائيلية، تحصل القائمة المشتركة على 9 مقاعد، وتفشل القائمة "العربية الموحدة" (الإسلامية الجنوبية) في تجاوز نسبة الحسم وتحصل على 1.8% من الأصوات.

في حين، بيّنت نتائج استطلاع القناة 20، حصول القائمة المشتركة على 11 مقعدا، في حين تبقى "العربية الموحدة" دون نسبة الحسم (3.25%) وتحصل على 1.5%.

ووفقا لنتائج الاستطلاعين، يفشل الحزب "الاقتصادي الجديد" برئاسة يارون زليخه، في تجاوز نسبة الحسم ويحصل على 1.6-1.9% من الأصوات.

ووفقا للقناة 12، يحصل معسكر نتنياهو بمشاركة "يمينا" برئاسة نفتالي بينيت، على 59 مقعدا. في حين يحصل على 60 مقعدا من أصل 120 بحسب استطلاع القناة 20 اليمينية.











وحول الشخصية الأنسب لرئاسة الحكومة، بين استطلاع القناة 20 تصدر نتنياهو بنسبة 36%، متقدما على لبيد الذي يحصل على 18%، ورئيس حزب "تيكفا حداشا"، غدعون ساعر 12%، وبينيت على 9%.

بالمقابل، أظهر استطلاع القناة 12 حصول نتنياهو على دعم 32% من المستطلعة آراؤهم، في حين يحصل لبيد على 20% وساعر على 13% وبينيت على 8%، فيما قال 18% إن أيا من الأسماء المطروحة غير مناسبة للمنصب وقال 9% إنهم لا يعرفون الإجابة عن هذه السؤال.