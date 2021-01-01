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استطلاع راي: نتنياهو عاجز عن تشكيل الحكومة

الثلاثاء 16 فبراير 2021 10:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
استطلاع راي: نتنياهو عاجز عن تشكيل الحكومة



القدس المحتلة /سما/

أظهرت نتائج أحدث استطلاعات الرأي في إسرائيل مساء اليوم الثلاثاء، أن رئيس الحكومة الحالي بنيامين نتنياهو لا زال بعيداً عن إمكانية تشكيل الحكومة المقبلة.
 
وبحسب استطلاع أجرته القناة الـ12 العبرية، فرص زعيم حزب الليكود، بنيامين نتنياهو، في تشكيل حكومة بعد الانتخابات المقبلة، ضئيلة جدا، رغم تصدره بفارق 11 مقعدا على الأقل عن أقرب منافسيه، رئيس حزب "يش عتيد"، يائير لبيد.
 
ووفق الاستطلاع، تحصل القائمة المشتركة على 9 مقاعد، وتفشل القائمة "العربية الموحدة" (الإسلامية الجنوبية) في تجاوز نسبة الحسم وتحصل على 1.8% من الأصوات.
 
في حين، بيّنت نتائج استطلاع القناة 20، حصول القائمة المشتركة على 11 مقعدا، في حين تبقى "العربية الموحدة" دون نسبة الحسم (3.25%) وتحصل على 1.5%.
 
ووفقا لنتائج الاستطلاعين، يفشل الحزب "الاقتصادي الجديد" برئاسة يارون زليخه، في تجاوز نسبة الحسم ويحصل على 1.6-1.9% من الأصوات.

#استطلاع راي #نتنياهو #الحكومة الاسرائيلية #الاحزاب الاسرائيلية #الليكود #اليمين الاسرائيلي

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