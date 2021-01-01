1105 إصابة جديدة بكورونا منذ مطلع الأسبوع في المجتمع العربي

القدس المحتلة/سما/

بلغ مجمل الإصابات بفيروس كورونا المستجد لغاية صباح اليوم، الثلاثاء، في البلدات العربية لا يشمل المدن المختلطة، 109981 إصابة في حين بلغت مجمل الإصابات في البلاد 731711 وبهذا بلغت نسبة الإصابات في البلدات العربية من مجمل الإصابات في البلاد 15%؛ وفقا لمعطيات الهيئة العربية للطوارئ.

وبلغ عدد التطعيمات للوجبة الأولى في البلدات العربية 336667 وبهذا بلغت نسبة التطعيم في البلدات العربية 23.8% مقابل 43.4% نسبة التطعيم الكلية في البلاد، وفيما يتعلق بالوجبة الثانية فقد بلغ عدد التطعيمات في البلدات العربية نحو 184195 ما يشكل ما نسبته 13% من سكان البلدات العربية مقارنة بنحو 28.4% في المعدل العام بالبلاد.

أما فيما يتعلق بالفئة العمرية من 50 عاما وأكثر، فقد بلغ عدد التطعيمات للوجبة الأولى في البلدات العربية نحو 130138 ما يشكل 61%، في حين بلغت النسبة للوجبة الثانية لتلك الفئة العمرية 42.5%، وعلى مستوى البلاد فقد بلغت تلك النسبة للوجبة الأولى 84% وللوجبة الثانية 72.7%.

وسجلت البلدات العربية منذ مطلع الأسبوع 1105 إصابات جديدة، في المقابل وعلى مستوى البلاد فقد جرى تسجيل 9003 إصابات جديدة لذات الفترة وبهذا ارتفعت نسبة الإصابات في البلدات العربية إلى 12.3% من مجمل الإصابات الجديدة منذ مطلع الأسبوع.

وبلغ عدد الحالات النشطة في البلدات العربية 7065 إصابة أما على مستوى البلاد فقد بلغ عدد الحالات النشطة 60750 وبهذا بلغت نسبة الحالات النشطة في البلدات العربية نحو 11.6% من مجمل الحالات النشطة في البلاد.

ومنذ مطلع الأسبوع جرى تسجيل 8 حالات وفاة في البلدات العربية ليرتفع مجمل الوفيات في البلدات العربية 850 حالة، في حين ارتفع عدد الوفيات على مستوى البلاد لذات الفترة بـ65 حالة ليزيد مجمل الوفيات في البلاد إلى 5415، وبهذا بلغت نسبة الوفيات في البلدات العربية من مجمل الوفيات 15.7% من مجمل الوفيات في البلاد منذ بداية الأزمة.

وارتفع عدد الحالات الخطيرة في البلدات العربية إلى 177 حالة منها 54 حالة خاضعة لأجهزة التنفس الاصطناعي، في المقابل وعلى مستوى البلاد بلغ عدد الحالات الخطيرة إلى 861 حالة منها 270 حالة موصولة بأجهزة التنفس الاصطناعي.

ومما يذكر أن 24 بلدة عربية في المنطقة الحمراء و38 بلدة أخرى في المنطقة البرتقالية، حسب مخطط الشارة الضوئية.