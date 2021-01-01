وفاة رجل حرقًا واعتقال مشتبهين في جسر الزرقاء

حيفا/سما/

توفي مساء اليوم، الثلاثاء، حلمي خضر جربان (77 عاما) من قرية جسر الزرقاء متأثرا بإصابته بحروق بالغة الخطورة في أنحاء جسده؛ بعدما أقدم شخص حسب الشبهات على إضرام النار به.

وتعود حيثيات الجريمة إلى يوم الجمعة الماضي، حينما تعرض الضحية لحروق خطيرة من الدرجتين "ب" و"ج"، أحيل على إثرها إلى مستشفى "رمبام" في حيفا لتلقي العلاج وهو بحالة غير مستقرة.



وبحسب الشبهات فإن الضحية تعرض لإضرام نار على يد شخص خلال تواجده داخل سيارة في ساحة منزله.

وأظهر توثيق مصور من المكان إقدام شخص على إضرام النار بالضحية في حي سكني مأهول، ثم فرّ هاربا من المكان فيما حاول مواطنون إخماد النار التي اندلعت في جسد الضحية.

واعتقلت الشرطة شابين، يبلغان من العمر 20 و35 عاما، من سكان جسر الزرقاء للاشتباه بضلوعهما في الجريمة؛ ولاحقا مددت المحكمة اعتقال المشتبهين على ذمة التحقيق لغاية يوم غد، الأربعاء.

هذا، وقُتل منذ مطلع العام الجديد 2021 في البلدات العربية، 13 ضحية وهم: مأمون رباح (21 عاما) من جديدة المكر، فواز دعاس (56 عاما) من الطيرة، سليمان نزيه مصاروة (25 عاما) من كفر قرع، بشار زبيدات (18 عاما) من بسمة طبعون (برصاص الشرطة)، محمد مرار (67 عاما) من جلجولية، صائب عوض الله أبو حماد (21 عاما) من الدريجات بالنقب، محمّد ناصر جعو إغباريّة من أم الفحم (21 عامًا)، محمد أبو نجم (40 عاما) من يافا، أدهم بزيع (33 عاما) من الناصرة، أحمد حجازي ومحمود ياسين من طمرة (برصاص الشرطة) وسعيد محمد النباري (23 عاما) من حورة.