  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

البيت الأبيض: سنتواصل مع الرياض عبر الملك سلمان وليس ولي عهده

الثلاثاء 16 فبراير 2021 08:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
البيت الأبيض: سنتواصل مع الرياض عبر الملك سلمان وليس ولي عهده



واشنطن/سما/

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي يوم الثلاثاء إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، يعتزم إعادة تقويم العلاقات الأمريكية مع السعودية.

وأضافت أن الإدارة الأمريكية ستتواصل مع الرياض عبر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وليس ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأكد البيت الأبيض أن الولايات المتحدة ستساعد السعودية في تلبية احتياجات الدفاع عن النفس.

ومثلت تصريحات بساكي تغييرا مفاجئا في السياسة الأمريكية عن سابقتها التي ترأسها دونالد ترامب الذي كان صهره ومستشاره الكبير جاريد كوشنر مقربا من ولي العهد السعودي.

#البيت الابيض #السعودية #الملك سلمان #محمد بن سلمان #جين بساكي #الرياض #الولايات المتحدة الأمريكية

الأكثر قراءة اليوم

ملحم: مرسوم رئاسي بإعادة رواتب غزة على ما كانت عليه

إدارة بايدن تتواصل مع الرئيس عباس بشأن خطته للانتخابات بالشراكة مع حماس

التعليم يعلن عن موقفه بشأن قرار المدارس خلال المنخفض الجوي

اسعار العملات مقابل الشيكل

طقس فلسطين: منخفض جوي عميق و قطبي المنشأ مصحوباً برياح شديدة

الحكومة الفلسطينية تعلن عن الإجراءات الجديدة لمواجهة فايروس كورونا وهي كالتالي ..

الصحة العالمية تزف بشرى سارة بشأن اصابات كورونا

الأخبار الرئيسية

وزارة الصحة تكشف حصيلة الاصابات اليومية بفيروس كورونا في قطاع غزة

"مسألة أمنية طارئة"... مباحثات سرية للحكومة الإسرائيلية حول قضية متعلقة بسورية

غزة

آخر تطورات المنخفض الجوي الذي يضرب فلسطين الساعات القادمة

فصائل المقاومة تعلق على منع الاحتلال إدخال لقاحات كورونا لغزة: "جريمة يتحمل تبعاتها"!

860x484 (19)

تربية غزة تصدر بيانًا حول تعليق الدراسة وتأجيل الامتحانات بسبب الظروف الجوية