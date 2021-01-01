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الجلد الشاحب علامة لمرض خطير

الثلاثاء 16 فبراير 2021 08:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجلد الشاحب علامة لمرض خطير



وكالات

أعلن أطباء الأورام الخبيثة في المملكة المتحدة، أن الجلد الشاحب قد يكون علامة تشير إلى الإصابة بسرطان الأمعاء.

وتشير Express، إلى أن معظم حالات الجلد الشاحب تشير، إلى مرض فقر الدم. ولكن يمكن أن تظهر هذه العلامة، عند حصول نقص حاد في عنصر الحديد بالجسم نتيجة الإصابة بالسرطان.

ومن أهم أعراض سرطان الأمعاء: وجود دم في البراز؛ تغير ات في عمل الأمعاء؛ ألم مستمر في أسفل البطن. فإذا استمر أحد هذه الأعراض مدة تزيد عن ثلاثة أسابيع، يجب مراجعة الطبيب الأخصائي لتشخيص السبب.

وقد أصبح معلوما، أن انتفاخ البطن لا يشير فقط إلى الإفراط بتناول المواد الغذائية المسببة لتكون الغازات، بل وأيضا قد يشير إلى سرطان الأمعاء.

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