الجلد الشاحب علامة لمرض خطير

وكالات

أعلن أطباء الأورام الخبيثة في المملكة المتحدة، أن الجلد الشاحب قد يكون علامة تشير إلى الإصابة بسرطان الأمعاء.

وتشير Express، إلى أن معظم حالات الجلد الشاحب تشير، إلى مرض فقر الدم. ولكن يمكن أن تظهر هذه العلامة، عند حصول نقص حاد في عنصر الحديد بالجسم نتيجة الإصابة بالسرطان.

ومن أهم أعراض سرطان الأمعاء: وجود دم في البراز؛ تغير ات في عمل الأمعاء؛ ألم مستمر في أسفل البطن. فإذا استمر أحد هذه الأعراض مدة تزيد عن ثلاثة أسابيع، يجب مراجعة الطبيب الأخصائي لتشخيص السبب.

وقد أصبح معلوما، أن انتفاخ البطن لا يشير فقط إلى الإفراط بتناول المواد الغذائية المسببة لتكون الغازات، بل وأيضا قد يشير إلى سرطان الأمعاء.