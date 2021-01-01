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بيل غيتس يكشف سبب رفض الناس اللقاحات والكمامات

الثلاثاء 16 فبراير 2021 08:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
بيل غيتس يكشف سبب رفض الناس اللقاحات والكمامات



وكالات


يرفض الكثير من الناس ارتداء الأقنعة (الكمامات) وأخذ اللقاحات بسبب ما يوصف بـ"نظريات المؤامرة"، وفقا لمؤسس شركة "مايكروسوفت" بيل غيتس.

وقال غيتس في مقابلة مع هيئة الإذاعة العامة الوطنية الأسترالية: "إن نظرية المؤامرة لها علاقة أيضًا باللقاحات، وهذا أمر مأساوي لأنه يؤدي إلى عدم ارتداء الأشخاص الأقنعة والتطعيم كلما أمكنهم ذلك".


وأشار غيتس إلى أنه لم ير، حتى الآن، حلا جيدا حول كيفية وقف انتشار المعلومات المضللة على شبكات التواصل الاجتماعي.
وانتشرت منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، شائعات في شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام وعبر الإنترنت حول تورط غيتس المزعوم بظهور المرض.

وكتبت بعض المواقع والشبكات الإعلامية أن الملياردير يريد "تقطيع" سكان الأرض عن طريق التطعيم بهدف المراقبة العالمية.

وشدد غيتس على أن "نظريات المؤامرة" التي تحدثت عن تورطه بانتشار الفيروس التاجي "حمقاء للغاية ولا يمكن الرد عليها بجدية".

#بيل غيتس #اللقاحات #الاقنعة #الكمامات

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