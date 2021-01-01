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الصحة الإسرائيلية: 18 وفاة بكورونا 2,966 إصابة جديدة

الثلاثاء 16 فبراير 2021 08:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة الإسرائيلية: 18 وفاة بكورونا 2,966 إصابة جديدة



القدس المحتلة /سما/

توفي 18 شخصا متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد، اليوم الثلاثاء، فيما شُخصت 2,966 إصابة جديدة بالفيروس، منذ منتصف الليلة الماضية، بحسب المعطيات الصادرة عن وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم، الثلاثاء.

وأظهرت المعطيات الرسمية أن حصيلة الإصابات النشطة لغت 55,047، في حين بلغ مجمل الإصابات المسجلة منذ بدء انتشار الفيروس في آذار/ مارس الماضي 734,003.

وبيّنت المعطيات أن معدل الفحوصات الموجبة وصل 6.7%، حيث أجري حتى الساعة الـ18:03 من مساء اليوم، نحو 44 ألف فحص. وشهد يوم أمس، الإثنين، تسجيل 5,153 إصابة جديدة، بعد إجراء 70,949 فحصا، بمعدل فحوصات مُوحبة وصل إلى 7.5%.

وارتفعت حصيلة الوفيات الإجمالية إلى 5,435 حالة؛ منها 18 حالة فارقت الحياة منذ ساعات صباح اليوم.

وأظهرت البيانات أن عدد الإصابات الخطرة وصل إلى 963، من بينها 374 بحالة حرجة؛ فيما تم وصل 297 حالة بجهاز التنفس الاصطناعي.

ويرقد في المشافي 1,479 مريضا، فيما يتلقى 52,795 مصابا العلاج المنزلي، في حين يتلقى 773 مصابا العلاج في الفنادق التي أعدت لهذا الغرض.

وبحسب البيانات الرسمية، فإن عدد الأشخاص الذين تلقوا التطعيم بالجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس كورونا وصل إلى 4,043,321، من بينهم 51,272 شخصا تطعموا منذ منتصف الليلة الماضية.

وبلغ عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح 2,666,233 شخصا، من بينهم 53,025 تلقوا الجرعة الثانية اليوم، الثلاثاء.

#اسرائيل #الصحة الاسرائيلية #فيروس كورونا

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