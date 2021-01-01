جيروزاليم بوست: بايدن يخشى من استغلال نتنياهو لمكالمته الهاتفية في المعركة الانتخابية

القدس المحتلة/سما/

كشفت مصادر سياسية أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يحاول تجنب تقديم دعم انتخابي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من خلال الاتصال الهاتفي المرتقب بينهما.

وقالت مصادر تنتمي لحزبين إسرائيليين وعلى اتصال بمسئولين في الإدارة الأمريكية، إن الرئيس الأمريكي يحاول التقليل من تأثير اتصاله الهاتفي المنتظر مع نتنياهو حتى يتفادى مساعدته قبل انتخابات الكنيست المقررة في 23 مارس/ آذار المقبل.



وأشارت المصادر إلى أن إدارة بايدن تشعر بالقلق من إعطاء انطباع بأنها تتدخل في الانتخابات المقبلة، وأن نتنياهو سوف يسعى لاستغلال الاتصال الهاتفي في تحقيق مكاسب انتخابية، بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست"، اليوم الثلاثاء.

واستخدمت المصادر صياغة دقيقة لرسالة يبعث بها بايدن وهي أنه "لا توجد علاقة خاصة مع بيبي (نتنياهو)".

وردا على سؤال بشأن عدم اتصال بايدن به حتى الآن خلال شهر تقريبا من رئاسته، قال نتنياهو في مقابلة مع القناة الثانية عشر، أمس الاثنين: "لدينا صداقة قوية لنحو 40 عاما، منذ أن مثلت إسرائيل في واشنطن (كنائب لرئيس البعثة) وكان هو عضوا في مجلس الشيوخ. نحن نتفق حول العديد من الأمور، ولكن هناك خلافات بشأن إيران والفلسطينيين".

ونفى البيت الأبيض، يوم الجمعة، أن يكون بايدن قد تعمد تجاهل نتنياهو من خلال عدم إدراجه حتى الآن في الاتصالات الهاتفية بالزعماء الأجانب منذ توليه المنصب في 20 يناير/ كانون الثاني.

وقالت جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض في إفادة للصحفيين إن الزعيمين سيتحدثان قريبا.