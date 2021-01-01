اسرائيل - 4 مليون شخص تلقوا لقاح كورونا

القدس المحتلة /سما/

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، كل من لم يتلق التطعيم ضد فيروس كورونا بعد إلى تلقيه "كي نستطيع العودة سريعا إلى الحياة الطبيعية".

وجاءت أقوال نتنياهو خلال اجتماعه ووزير الصحة الاسرائيلي يولي إدلشتاين اليوم مع متلقي التطعيم رقم 4 مليون في إسرائيل في مجمّع التطعيمات الخاص بصندوق المرضى "لئوميت" في مدينة القدس.

وقال نتنياهو: "أودّ التوجه من هنا إلى 570 ألف شخص بأعمار تفوق 50 عامًا ممن لم يتلقوا التطعيم بعد، حيث تعود نسبة قرابة 100% من حالات الوفيات والمرضى المصابين بحالات خطيرة إلى هذه الفئة العمرية. طالما امتنعتم عن الذهاب لتلقي التطعيم بسبب الوخز البسيط المرتبط بذلك، الذي لا معنى له، وفي أسوأ الحالات يرتبط بآثار جانبية تقتصر على الشعور بالإزعاج لبضع ساعات، فإنكم تعرّضون أنفسكم لخطر الموت ولخطر الإصابة بمرض وخيم يتسبب بآثار من شأنها أن تدوم مدى الحياة".

وأشار نتنياهو وإلى أن "السبب الأول الذي يدعو للتوجه لتلقي التطعيم هو الخطر المرتبط بعدم تلقي التطعيم الذي يفوق أضعافًا مضاعفة الإزعاج البسيط الناجم عن وخز إبرة التطعيم. أما السبب الثاني فهو أننا ندشّن الآن خطة جواز السفر الأخضر، والتي تتيح للأشخاص الملقّحين إمكانية التوجه لقضاء أوقات المتعة في المسارح، ومشاهدة الأفلام، والعروض الرياضية، والسفر إلى خارج البلاد، والمطاعم وغيرها".

وأضاف: "والسبب الثالث والأهم هو أنكم لا تنقذون أنفسكم بذلك فقط علمًا بإنه إذا لم تتجهوا لتلقي التطعيم فإن ذلك سيترتب عنه إصابة الكثيرين منكم بحالات خطيرة مما سيشكل تحديًا جمًا على مستشفياتنا وسيفرض علينا اللجوء لفرض إغلاق جديد".