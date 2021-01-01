  1. الرئيسية
  2. سما الجاليات

الخارجية الفلسطينية: تسجيل 366 إصابة جديدة بـ"كورونا" في صفوف جالياتنا

الثلاثاء 16 فبراير 2021 07:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية الفلسطينية: تسجيل 366 إصابة جديدة بـ"كورونا" في صفوف جالياتنا



رام الله/سما/

أعلن فريق العمل المختص بمتابعة اوضاع الجالية في الولايات المتحدة، عن تسجيل 361 إصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية.

وأوضحت الخارجية في بيان، مساء اليوم الثلاثاء، أنه تم تسجيل الاصابات في كل من ميتشيغن، ونيويورك، ونيوجرسي، وفلوريدا، وفرجينيا ليرتفع عدد الإصابات الى 10276، فيما لم تسجل أي حالة وفاة جديدة هذا اليوم لتبقى عدد الحالات 121.

وأفادت سفارة دولة فلسطين لدى كوبا، بتسجيل 3 اصابات جديدة بفيروس كورونا في صفوف الطلبة والجالية، لترتفع الإصابات الى 8.

وأعلنت سفارة دولة فلسطين لدى الارجنتين، تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في السفارة، ووضعها الصحي مستقر وفي الحجر المنزلي، وبناء على تعليمات الوزير رياض المالكي تم اغلاق السفارة لمدة أسبوع بهدف التعقيم، وخضع طاقم السفارة للفحص الطبي، وسيتم الالتزام بالبروتوكول الصحي المعتمد في الارجنتين.

كما أفادت سفارة دولة فلسطين لدى بولندا، بتسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية، ليرتفع عدد الإصابات الى9.

#وزارة الخارجية والمغتربين #الولايات المتحدة الأمريكية #فيروس كورونا

الأكثر قراءة اليوم

الأردن .. رابط معرفة دورك في الإسكان العسكري 2021 برنامج رفاق السلاح

ملحم: مرسوم رئاسي بإعادة رواتب غزة على ما كانت عليه

إدارة بايدن تتواصل مع الرئيس عباس بشأن خطته للانتخابات بالشراكة مع حماس

التعليم يعلن عن موقفه بشأن قرار المدارس خلال المنخفض الجوي

إعلام إسرائيلي يكشف سبب إرجاع اللقاحات الخاصة بقطاع غزة المُرسلة من قبل السلطة...

اسعار العملات مقابل الشيكل

طقس فلسطين: منخفض جوي عميق و قطبي المنشأ مصحوباً برياح شديدة

الأخبار الرئيسية

"مسألة أمنية طارئة"... مباحثات سرية للحكومة الإسرائيلية حول قضية متعلقة بسورية

غزة

آخر تطورات المنخفض الجوي الذي يضرب فلسطين الساعات القادمة

فصائل المقاومة تعلق على منع الاحتلال إدخال لقاحات كورونا لغزة: "جريمة يتحمل تبعاتها"!

860x484 (19)

تربية غزة تصدر بيانًا حول تعليق الدراسة وتأجيل الامتحانات بسبب الظروف الجوية

أول تعليق من حماس على منع الاحتلال إدخال لقاح كورونا إلى قطاع غزة