الخارجية الفلسطينية: تسجيل 366 إصابة جديدة بـ"كورونا" في صفوف جالياتنا

رام الله/سما/

أعلن فريق العمل المختص بمتابعة اوضاع الجالية في الولايات المتحدة، عن تسجيل 361 إصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية.

وأوضحت الخارجية في بيان، مساء اليوم الثلاثاء، أنه تم تسجيل الاصابات في كل من ميتشيغن، ونيويورك، ونيوجرسي، وفلوريدا، وفرجينيا ليرتفع عدد الإصابات الى 10276، فيما لم تسجل أي حالة وفاة جديدة هذا اليوم لتبقى عدد الحالات 121.

وأفادت سفارة دولة فلسطين لدى كوبا، بتسجيل 3 اصابات جديدة بفيروس كورونا في صفوف الطلبة والجالية، لترتفع الإصابات الى 8.

وأعلنت سفارة دولة فلسطين لدى الارجنتين، تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في السفارة، ووضعها الصحي مستقر وفي الحجر المنزلي، وبناء على تعليمات الوزير رياض المالكي تم اغلاق السفارة لمدة أسبوع بهدف التعقيم، وخضع طاقم السفارة للفحص الطبي، وسيتم الالتزام بالبروتوكول الصحي المعتمد في الارجنتين.

كما أفادت سفارة دولة فلسطين لدى بولندا، بتسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية، ليرتفع عدد الإصابات الى9.