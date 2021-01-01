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نتنياهو يدعو وزراء حكومته لجلسة طارئة.. والاعلام الاسرائيلي يتوقع حدوث تطورات بقضية الاسرى

الثلاثاء 16 فبراير 2021 06:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يدعو وزراء حكومته لجلسة طارئة.. والاعلام الاسرائيلي يتوقع حدوث تطورات بقضية الاسرى



القدس المحتلة /سما/

ذكرت القناة 12 الإسرائيلية، أن مكتب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، دعا وزراء حكومته لجلسة طارئة مساء اليوم، دون معرفة الأسباب.

ووفق القناة فقد طُلب من الوزراء الحفاظ على السرية، فيما قال الصحفي الإسرائيلي، باراك رافيد، نقلاً عن مصادر له: بأن الاجتماع ربما يكون حول قضية أمنية.

وكانت حكومة الاحتلال لم تعقد الأحد الماضي، جلستها الأسبوعية بسبب خلافات بين حزبي الليكود وأزرق أبيض.

بدوره قال الصحفي، ايتمار ايخنر من صحيفة يديعوت أحرونوت: إن  "تخميني حول سبب دعوة نتنياهو وزراء الحكومة إلى اجتماع عاجل: تطورات في قضية الأسرى".

#اسرائيل #بنيامين نتنياهو #الحكومة الاسرائيلية

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