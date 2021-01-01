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إسرائيل تُجري محادثات لشراء لقاحات إضافية من شركتين أُخريين

الثلاثاء 16 فبراير 2021 03:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل تُجري محادثات لشراء لقاحات إضافية من شركتين أُخريين



القدس المحتلة /سما/

ذكرت القناة السابعة العبرية، أن إسرائيل تُجري محادثات لشراء ملايين اللقاحات الإضافية لفيروس كورونا.
 
وقالت القناة اليوم الثلاثاء: إن إسرائيل تُجري محادثات متقدمة لشراء جرعات من شركتين أُخريين تعمل لقاحاتهما بتقنية مختلفة عن تلك التي وصلت إسرائيل حتى الآن.
 
وأكد وزير المالية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن إسرائيل تعتزم شراء الملايين من جرعات اللقاح، استعدادًا لاحتمال تلقيح الإسرائيليين ضد فيروس كورونا مرة أخرى العام المقبل.
 
وأشارت القناة العبرية إلى أنه تم بالفعل تطعيم ما يقرب من أربعة ملايين إسرائيلي ضد فيروس كورونا، وذلك وفقًا لبيانات نشرتها وزارة الصحة.
 
وأوضحت أن أكثر من نصف الذين تلقوا اللقاح (حوالي مليون و300 ألف) تم تطعيمهم بالجرعة الثانية من اللقاح.
 
من جهته قال وزير الصحة الإسرائيلي يولي إدلشتاين: "إنها حقيقة الآن، كُل من لا يتم تطعيمه، سنتركه وراءنا"، وفق تعبيره.
 
وأضاف إدلشتاين أن مجلس كابينت كورونا أكد أمس موقف وزارة الصحة "بأن الذين تلقوا اللقاح والمتعافين من الفيروس هم فقط الذين يمكنهم الاستمتاع بالصالات الرياضية والترفيهية".

#اسرائيل #لقاحات كورونا #فيروس كورونا

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