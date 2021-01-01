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نقل مولدات كهربائية إلى قمم الجبال في القدس والضفة والجولان

الثلاثاء 16 فبراير 2021 03:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
نقل مولدات كهربائية إلى قمم الجبال في القدس والضفة والجولان



القدس المحتلة /سما/

ذكر موقع "0404" العبري، أن اللجنة الكهروتقنية الدولية تستعد لمواجهة الطقس القاسي المصحوب بالثلوج، المتوقع أن يبدأ الليلة على قمم الجبال.
 
وبحسب الموقع، نقلت اللجنة صباح اليوم الثلاثاء، مولدات كهربائية ومعدات ثقيلة إلى مستوطنة غوش عتصيون جنوب القدس، ومنطقة جنوب الخليل، ومستوطنة أرئيل ومستوطنة كتسرين في الجولان، وصفد، حيث من المتوقع أن تتساقط الثلوج في هذه المناطق، وسيكون هناك مخاوف من انقطاع التيار الكهربائي.
 
وأوضح أن المولدات غادرت محطة توليد الكهرباء حيث تكون مخزنة فيها ويتم تشغيلها في حالات الطوارئ، وهي في طريقها إلى جميع المناطق التي يوجد بها خطر انقطاع التيار الكهربائي بسبب الطقس.

#اسرائيل #المنخفض الجوي #مولدات كهربائية

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