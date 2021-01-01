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نتنياهو استخدام نبرة حادة.. اسرائيل: قد لا نتوصل إلى اتفاق مع بايدن بشأن الملف النووي

الثلاثاء 16 فبراير 2021 03:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو استخدام نبرة حادة.. اسرائيل: قد لا نتوصل إلى اتفاق مع بايدن بشأن الملف النووي



القدس المحتلة /سما/

قال مبعوث إسرائيل لدى واشنطن جلعاد إردان، اليوم الثلاثاء، إن احتمالية عدم التواصل إلى اتفاق مع الرئيس الأميركي جو بايدن حول استراتيجية التعامل مع برنامج إيران النووي يصل إلى نسبة كبيرة، وذلك بعد عزم واشنطن العودة إلى الاتفاق النووي، في حال التزم الإيرانيون ببنود الاتفاق الموقع عام 2015.
 
وقال السفير جلعاد إردان لراديو الجيش الإسرائيلي "لن نتمكن من المشاركة في مثل هذه العملية إذا عادت الإدارة الجديدة إلى ذلك الاتفاق".
 
وأضاف "يبدو أن فرض عقوبات معرقلة -من خلال الإبقاء على العقوبات الحالية بل وفرض عقوبات جديدة- إضافة إلى توجيه إنذار عسكري يعتد به -وهو ما تخشاه إيران- هو ما يمكن أن يجلب إيران إلى مفاوضات حقيقية مع الدول الغربية ربما تسفر في النهاية عن اتفاق قادر حقًا على منعها من المضي قدمًا" في إنتاج أسلحة نووية.
 
ويأتي هذا التصريح في وقت حساس بالنسبة لرئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الذي يستعد لخوض معركة إعادة انتخابه الشهر المقبل.
 
وعاود نتنياهو استخدام نبرة حادة إزاء إيران في حين لم يحدث أي اتصال مباشر بينه وبين بايدن حتى الآن.
 
وكان الرئيس السابق دونالد ترامب قد انسحب من الاتفاق وأعاد فرض العقوبات على طهران.

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