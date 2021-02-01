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مصر.. القبض على صاحب واقعة "السفر بالحمار" من الجيزة إلى أسوان

الثلاثاء 16 فبراير 2021 01:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصر.. القبض على صاحب واقعة "السفر بالحمار" من الجيزة إلى أسوان



القاهرة / سما /

قالت صحيفة مصرية إن أجهزة الأمن المصرية ألقت القبض على صاحب واقعة "السفر بالحمار" إلى صعيد مصر، مشيرة إلى أنه جرى التحفظ عليه في نقطة شرطة بمحافظة المنيا.

وتابعت صحيفة "الوطن"، إن "بهاء الدين على، وشهرته بهاء العمدة، تم القبض عليه والتحفظ على حمار يمتطيه داخل نقطة شرطة بمركز سمالوط شمالي المحافظة، مساء أمس الاثنين"، مشيرة إلى أن ذلك جرى خلال رحلته التي انطلقت من محافظة الجيزة، في طريقها إلى أسوان لتوثيق عادات وتقاليد أبناء الصعيد.

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ولفتت الصحيفة المصرية إلى قول أحد المرافقين له: "خلال وجود بهاء وحماره ومرافقيه داخل إحدى قرى مركز سمالوط، حضر عددا من رجال الشرطة، وألقوا القبض عليه واصطحابه إلى نقطة الشرطة"، بينما قال مصدر أمني، إن "بهاء العمدة لا يحمل أي تصاريح، وتسبب في وجود تجمعات كبيرة حوله رغم الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد".

وأوضحت الصحيفة أن بهاء العمدة، 29 عاما، قال في تصريحات سابقة، إنه من أبناء مركز المنشأة بمحافظة سوهاج، جنوب مصر، وأنه قرر خوض تجربته لتوثيق عادات وتقاليد أهالي الصعيد.

وتابعت: "بدأت رحلة العمدة قبل 8 أيام، وتحديدا يوم 6 من فبراير/ شباط الجاري، من محافظة الجيزة حتى وصل اليوم إلى مركز سمالوط"، مشيرة إلى أنه كان من المتوقع أن تستغرق رحلته شهرا كاملا حتى يصل إلى محافظة أسوان جنوب البلاد.

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