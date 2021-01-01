سيدة تفاجئ زوجها بهدية صادمة في عيد الحب!!

وكالات / سما /

فاجأت سيدة زوجها بهدية لم يكن يتوقعها في عيد الحب "الفالنتاين" ما أصاب الزوج بالذهول

وكانت الزوجة جلوريا بإضفاء لمسة خاصة، صادمة وفكاهية في نفس الوقت، عندما أعطت زوجها هدية مفاجئة بمناسبة عيد الحب.

وجمعت جلوريا عددا من صور النساء التي سجل زوجها إعجابه بهن على تطبيق إنستجرام، وصممتها في إطار مع بعضها وهو ما وقع عليه كالصاعقة.

وأضافت الزوجة الصور بعناية على إطار خشبي صغيرة، وعرضت كل واحدة قبل تغليفها جميعًا في صندوق أحمر.

وشاركت مقطع فيديو لكل ما فعلته على TikTok، وعلقت عليه: "ما هديتك لزوجك في عيد الحب؟".

وقالت جلوريا: "قدمت لزوجي هذا الصندوق الصغير اللطيف وملأته بصور جميع الفتيات اللواتي سجل اعجابه بهن على Instagram.. أتمنى أن يحبه!".

انتشر المقطع على نطاق واسع عبر تطبيق الفيديوهات حيث سخر الكثيرون منه بينما اختلف الآخرون مع طريقة جلوريا، وعدم غيرتها.

وأبدى آخرون إعجابهم أيضًا قائلين: "أفضل هدية على الإطلاق، يرجى نشر رد فعله" وقال أحد المستخدمين ساخرًا: "حسنًا ، لقد أحب الصور... متأكد من أنه سيحب الهدية". إنها هدية لا تنسى.