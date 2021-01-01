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بالفيديو : فضل شاكر يتصدر يوتيوب بأغنيته الجديدة

الثلاثاء 16 فبراير 2021 12:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالفيديو : فضل شاكر يتصدر يوتيوب بأغنيته الجديدة



وكالات

قدم الفنان اللبناني فضل شاكر أغنية لبنانية جديدة بعنوان "وينك حبيب" بعد غياب تسع سنوات عن عالم الفيديو كليب، لتتصدر موقع "يوتيوب" وتصل قرابة المليون مشاهدة بأقل من 24 ساعة، فيما وصلت لأكثر من 2.5 مليون مشاهدة لحظة كتابة هذا الخبر.

وتصدرت أغنية "وينك حبيب" في ظل النشاط الفني المتزايد للفنان شاكر وبعد أيام قليلة من طرحه أغنية خليجية بعنوان "ليه" من كلمات الشاعرة الإماراتية جنان.

والأغنية الجديدة من كلمات أيمن قميحة وألحانه، ومن توزيع ومكس وماستر عمر الصباغ، فيما قام بإخراج العمل محمود رمزي وإشراف عام إياد النقيب.

#فضل شاكر #اغنية فضل شاكر

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