كومان يحذر باريس: برشلونة قادر على صفع أي فريق

وكالات / سما /

حذر المدرب الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، منافسه باريس سان جيرمان الفرنسي، قبل مواجهة الفريقين المرتقبة مساء الثلاثاء، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأوضح كومان في تصريحات صحفية نشرتها يومية ماركا الإسبانية أن البارسا لديه القدرة على الفوز ضد أي فريق، مفيداً بأنه يرى فريقه في مستويات مرتفعة في الفترة الحالية.

وصرح مدرب البارسا قائلاً “لا أرى أن الفرق الأخرى أفضل من برشلونة بكثير، ولكن نحن أيضاً نلعب ببعض اللاعبين الشبان، ولذلك لا يمكنك توقع فوزنا بلقب دوري أبطال أوروبا، ولكن نحن في مستوى عال ويمكننا الفوز على أي فريق”.

وعن إمكانية تأثر ليونيل ميسي بشائعات انتقاله لباريس قال “لم تؤثر به على الاطلاق، لا أعرف إن كانت نيته حقاً الرحيل لباريس ولكن عملي هو تجهيز اللاعبين للمباريات، ميسي ينتمي لبرشلونة وأتمنى أن يستمر في تقمص ألوان الفريق”.

واستمر المدرب في تصريحاته “لدينا مشاعر جيدة ولكن لا يوجد مرشح للفوز، ستكون مباراة صعبة، ويجب أن نخوض اللقاءين بتركيز شديد”.

وأكمل كومان قائلاً “يجب ان نحترم الخصوم وكل منا لديه رأيه، وفي الملعب سنرى من سيكون الطرف الأفضل”.