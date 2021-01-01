صدمة لريال مدريد بشأن مدة غياب كارفاخال

وكالات / سما /

صدمت صحيفة ماركا الإسبانية جمهور ريال مدريد بخصوص مدة غياب نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، داني كارفاخال، عن الفريق في الفترة المقبلة.

وأوضحت ماركا أن كارفاخال قد يغيب عن الملاعب لفترة طويلة تصل إلى شهرين، حيث جاءت الإصابة بشكل أسوأ من المتوقع بمعاناة اللاعب من تلف في الأوتار.

وتلقى اللاعب إصابة خلال مباراة فريقه ضد فالنسيا يوم الأحد، في انتصار الميرينجي، بهدفين دون رد، ليخضع لفحوصات طبية صباح اليوم وتخرج نتائجها وتؤكد وجود تمزق عضلي في الفخذ الأيمن.

وأشارت الصحيفة المدريدية إلى أن تلف الأوتار سيجعل اللاعب يبتعد عن المستطيل الأخضر لمدة ثمانية أسابيع، مفيدةً بأنها إصابة مشابهة لما عانى منها رودريجو، مع عدم كونها بنفس درجة الخطورة.

وعلى أي حال توقعت ماركا أن يغيب اللاعب لمدة شهرين إن لم يكن أكثر، على أن يخضع لمزيد من الفحوصات الطبية في اليومين المقبلين على موضع الإصابة.

وعانى كارفاخال من الإصابة في نهاية نوفمبر الماضي وغاب بسببها عن الفريق في أربعة مباريات قبل أن يصاب من جديد في الثاني من يناير ضد سيلتا فيجو، وبعد التعافي، تلقى إصابة على الفور ضد الخفافيش.