Ooredoo فلسطين تعلن نتائجها المالية الأولية للعام 2020

رام الله / سما /

أعلنت شركة Ooredoo فلسطين عن نتائجها المالية الأولية لعام 2020، محققةً صافي أرباح بقيمة 7.5 مليون دولار أمريكي، فيما وصلت الأرباح التشغيلية قبل اقتطاع الضرائب والفوائد والاستهلاكات والإطفاءات (EBITDA) ما قيمته 34.3 مليون دولار مقابل 30.0 مليون دولار عن العام السابق، بنسبة زيادة بلغت 14%، كما حققت الشركة نموًا في الإيرادات بنسبة 2% لتصل إيراداتها إلى 101.6 مليون دولار.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة Ooredoo فلسطين د. ضرغام مرعي: لقد مررنا بمرحلة صعبة عاشها السوق الفلسطيني، وأزمة عالمية تضرر منها اقتصادنا الوطني، لكن التخطيط المسبق، والتعامل بحكمة مع الظروف الطارئة جعلنا نتمكن من السيطرة على الأزمة والمضي بخطى ثابتة لتحقيق الأهداف والتطلعات التي تقع على عاتقنا، وبهذه الجهود تمكنا أن نحقق نموًا كبيرًا في الأداء المالي والتجاري محققين نتائجًا إيجابية للعام الثالث على التوالي.

أضاف د. مرعي: إن أزمة جائحة كوفيد – 19 لم تكن موجهة فقط نحو البنى المالية والاقتصادية فقط، إنما كان لها أثر على آليات العمل ذاتها، والتي تمكنا من معالجتها وفقًا لجهوزية الشركة بأحدث الأنظمة الرقمية التي تدعم العمل عن بعد، مما أدى إلى استمرار أعمال الشركة والحفاظ على توفر خدماتنا للمشتركين بأعلى جودة طيلة فترة الازمة.

وعلى صعيد الرقمنة أيضًا، فقد قطعت الشركة شوطًا كبيرًا في تطوير خدماتها وتحولها الرقمي، بحيث أن جزء كبير من أعمال الشركة أصبحت رقمية بشكل كامل، ودخلت عمليات جديدة إلى عالم الرقمنة خلال العام الماضي كان من أهمها العمليات البيعية، من خلال إطلاق تطبيق هواتف ذكية يسهل عمليات بيع وتسجيل الشرائح لدى المنافذ البيعية، بالإضافة لخدمة البيع عبر الموقع الالكتروني للشرائح والأجهزة مع إمكانية توصيلها إلى المشتركين حيثما كانوا.

كما أشاد د. مرعي بالنجاح الكبير الذي شهدته سوق الاتصالات الفلسطينية عقب إطلاق خدمة التناقل الرقمي، الخدمة التي سعت لها الشركة كثيرًا ليتم انصاف المشترك الفلسطيني للحفاظ على رقمه واختيار المشغل الذي يناسبه، موجهًا شكره إلى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على جهودهم التي بذلت لإنجاح الخدمة.

أوضح د. مرعي أن شركة Ooredoo فلسطين عملت خلال العام الماضي أيضًا على تطوير بنيتها التحتية، حيث تمت توسعة الشبكة ورفع كفاءتها لتحافظ على مكانتها الريادية في سوق الاتصالات الفلسطينية، وفي ظل هذا التطوير حصلت الشركة على تصنيف ممتاز كواحدة من أفضل 5 شبكات في المنطقة وفق دراسة أجرتها إحدى كبرى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال.

وختم د. مرعي كلامه بالقول: نوجه الشكر لمستثمرنا المؤسس صندوق الاستثمار الفلسطيني، ومستثمرنا الأكبر مجموعة Ooredoo العالمية، كما نتوجه بالشكر لجميع طواقم الشركة من إدارة تنفيذية وموظفين، ونتمنى أن يكون عام 2021 أفضل من سابقه، وأن ينجلي الوباء وتداعياته عن العالم، كما سنبقى في Ooredoo فلسطين ماضين نحو تحقيق أهدافنا وتقديم أفضل الخدمات لمشتركينا في كل الظروف.