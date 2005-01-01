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إدارة بايدن تشارك في اجتماع بشأن السفارة بالقدس ​

الثلاثاء 16 فبراير 2021 10:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إدارة بايدن تشارك في اجتماع بشأن السفارة بالقدس ​



القدس المحتلة / سما /

كشف موشيه ليون رئيس بلدية القدس التابعة للسلطات الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن ممثلين عن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن شاركوا أمس الاثنين، في اجتماع عقدته ما تسمى اللجنة اللوائية بشأن بناء مجمع السفارة الأميركية في القدس.

وأوضح ليون في حديث نقلته القناة العبرية السابعة، أن المسؤولين عن إدارة بايدن شاركوا في الاجتماع عبر تطبيق زووم.

وكانت ما تسمى لجنة التخطيط والبناء في القدس، وافقت الشهر الماضي على خطط لبناء مجمعين يخدمان السفارة الأميركية بالقدس.

وسيتم توسيع مجمع السفارات الموجود في حي أرنونا إلى حوالي 50000 متر مربع، في حين سيتم تنظيم مجمع دبلوماسي لعدة سفارات وملحق للسفارة الأميركية في شارع اللنبي على مساحة 60 ألف متر مربع.

وتضم المجمعات مكاتب ومباني سكنية للموظفين، في حين أنه تم الاتفاق على أن الفندق الدبلوماسي الذي كانت القنصلية الأميركية تستخدمه سابقًا ويستخدم الآن للسكن، لن يتم إخلاءه أبدًا حتى يتم العثور على حل سكني مناسب لأولئك الذين يقيمون هناك اليوم.

ووفقا للـ"القدس" تهدف هذه الخطوة لإيجاد مبنى دائم للسفارة الأميركية بالقدس.

ووصف مسؤولون إسرائيلية هذه الخطوة بأنها تمثل رافعة لنمو وتطوير مدينة القدس باعتبارها محرك للدبلوماسية ولزيارات وسفر الدبلوماسيين وتشجيع الخطاب الدولي حول موقعها، كما أنه تمثل خطوة تاريخية وهامة للغاية.

وعبر ممثلو الخارجية الأميركية عن تقديرهم الكبير لهذه الخطوة المهمة.

#ادارة بايدن #القدس #السفارة الامريكية

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