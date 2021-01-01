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الصداقة يتوّج باللقب

جوال تطلق كأس السوبر لكرة الطائرة للموسم 2021-2022

الثلاثاء 16 فبراير 2021 09:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جوال تطلق كأس السوبر لكرة الطائرة للموسم 2021-2022



غزة / سما /

حقق فريق نادي الصداقة الفوز على نظيره فريق نادي جباليا بثلاثة أشواط في اللقاء الذي جمعهم مساء يوم الاثنين، على صالة سعد صايل في مدينة غزة، مع أخذ كافة التدابير الوقائية والإجراءات السليمة خلال المباراة. 

وتم عقد المباراة، بالتزامن مع إطلاق كأس السوبر لكرة الطائرة للموسم 2021_2022 في المحافظات الجنوبية، ليفتتح هذا اللقاء الموسم، والذي حسم فيه الفوز لصالح فريق نادي الصداقة الحاصل على لقب بطل دوري جوال للعام الماضي، على نظيره نادي خدمات جباليا وهو بطل كأس السوبر 2020، لتكون بداية قوية لحامل اللقب السنة الماضية.  

يجدر الإشارة إلى أن شركة جوال راعي الرياضة الفلسطينية، تقدم دعمها المستمر لعدد كبير من الرياضات الفلسطينية مثل كرة القدم والسلة والطائرة برعايات سنوية، إلى جانب رعايتها تجهيز البنية التحتية لعدد كبير من المنشآت الرياضية، وتعتبر السباقة بين شركات القطاع الخاص في مبادراتها ورعاياتها للقطاع الرياضي.

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