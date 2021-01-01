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سبب وفاة جمعة هلال لاعب منتخب البحرين السابق .. السيرة الذاتية

الثلاثاء 16 فبراير 2021 09:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سبب وفاة جمعة هلال لاعب منتخب البحرين السابق .. السيرة الذاتية



المنامة / سما

أعلنت مصادر إعلامية بحرينية، اليوم الثلاثاء 16 فبراير 2021، عن وفاة جمعة هلال لاعب المنتخب البحريني وفريقي النجمة والوحدة في ثمانينات القرن الماضي.

وأكدت المصادر وفاة اللاعب جمعة هلال بعد معاناة مع المرض الفترة الأخيرة، مشيرة إلى أنه تعرض لوعكة صحية الشهر المنصرم ونقل إلى المستشفى للعلاج.

وتلقى جمعة هلال الفترة الماضية العلاج في العناية المركزة بالمستشفى العسكري في البحرين، حيث ظل فيها وخرج مؤخرا، حتى فارق الحياة صباح اليوم.

ونعى إعلاميون بحرينيون اللاعب الراحل، إذ كتب أحدهم على إنستغرام : "انتقل إلى رحمة الله صباح اليوم نجم منتخبنا الوطني ونادي النجمة (نادي الوحدة سابقاً) والفنان جمعة هلال".

وأضاف : "تعرض هلال الشهر الماضي لوعكة صحية أدخل على إثرها وحدة العناية المركزة بالمستشفى العسكري".

جمعة هلال السيرة الذاتية:

وتابع : "يعتبر جمعة هلال أحد أبرز نجوم منتخبنا الأول ونادي الوحدة في الثمانينات، وقد جمع جميع الرياضيين من حوله بعد افتتاح مجلسه الأسبوعي (مجلس جمعة هلال بمدينة عيسى).

ويرتاد المركز كوكبة من الرياضيين والإعلاميين والمسئولين لمناقشة الكثير من القضايا الرياضية وإطلاق العديد من المبادرات وتعزيز الروابط الأخوية فيما بينهم. 

كما أن جمعة هلال أحد المبادرين لتأسيس نادي الرياضيين وعرف عنه بالأخص دعمه لكل اللاعبين القدامى ومناصرة قضاياهم ومشاكلهم المعيشية والصحية ، كما أنه فنان تشكيلي رسم بأنامله العديد من اللوحات الفنية المتميزة.

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