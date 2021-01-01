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مختتمًا بطولة الكأس.. اتحاد الفروسية يبدي سعادة ً كبيرة بأداء الفرسان

الثلاثاء 16 فبراير 2021 09:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مختتمًا بطولة الكأس.. اتحاد الفروسية يبدي سعادة ً كبيرة بأداء الفرسان



غزة / سما

عبَّر الاتحاد الفلسطيني للفروسية، في قطاع غزة، عن سعادته بمستوى أداء الفرسان، خلال منافسات بطولة الكأس، التي أقيمت على مدار ثلاثة أيام على أرض نادي الأصدقاء.

بدوره، قال عبد العزيز أبو شريعة: أٌشيد بالمستوى العالي الذي قدمه الفرسان، مما أشعل المنافسة على المراكز الأولى.

وأضاف: النتائج الختامية لكافة الفئات أفرزت أسماء جديدة في رياضة الفروسية، استطاعت أن تقدم نفسها بقوة.

وكان الاتحاد اختتم منافسات بطولة الكأس، باكورة منافسات موسم 2021 للفروسية، التي اُستأنفت بعد توقف دام 6 شهور، بسبب جائحة فيروس كورونا.

وحسب أبو شريعة فقد شهدت بطولة الكأس تألق الفارس محمود وائل الهليس، من نادي الجواد، والذي انتزع صدارة فئة 70-80، على صهوة الجواد سيزر.

وجاء زملائه في نادي الجواد، وهم براء سمير عياد، وكريم محمد السبع، وكريم عمر الدردساوي، في المراكز من الثاني وحتى الرابع.

واحتل فرسان النادي الملكي وهم، محمد حسام الرفاتي، وعبد الرحمن خليل ورد، وفراس زهير الحلبي، المراكز من الخامس وحتى السابع.

كما ظهر الفرسان الأطفال (البراعم) في فئة 60 سم بمستوى رائع، وهم محمد مهند شراب، وماهر محمد الريس، وزينة مدحت مشتهى، ومحمد ثابت.

وعن مستوى المنافسات، تحدّث أبو شريعة عن وجود بعض الفوارق الفنية بين الفرسان، لأسباب لها علاقة بالاستعداد والإمكانيات، وتوفر الجياد.

وأشار أبو شريعة إلى أن فئة 120سم، والتي أدرجت عربيا ودوليا، قد تم اعتمادها من قبل الاتحاد الفروسية في موسم 2020 في قطاع غزة، على أن تُعتمد في الضفة الغربية في الموسم الحالي.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات دوري الاتحاد للفروسية لموسم 2021، في منتصف شهر مارس المقبل، والمكونة من 6 جولات.

#اتحاد الفروسية #الفروسية #غزة #عبدالعزيز أبو شريعة
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