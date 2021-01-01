غانتس وساعر يتعهدان بإنهاء حكم نتنياهو

القدس المحتلة / سما /

تعهد كل من بيني غانتس زعيم حزب أزرق - أبيض، وجدعون ساعر زعيم حزب أمل جديد، اليوم الثلاثاء، بالعمل على إنهاء حكم بنيامين نتنياهو من خلال الانتخابات التي ستجري في الثالث والعشرين من الشهر المقبل.

وقال غانتس في مقابلة مع إذاعة كان العبرية ترجمتها "القدس" ، إنه سيحرص على أن ينهي نتنياهو فترة ولايته وأن يكون هناك رئيس وزراء آخر في إسرائيل، ويكون نزيه وذات ثقة بالنسبة للجمهور.

وشدد على أنه لن يكرر الخطأ الذي ارتكبه بالجلوس مرةً أخرى في حكومة يقودها نتنياهو.

وأشار إلى أن حزبه لا زال يحافظ على استقراره رغم الاستقالات واستطلاعات الرأي التي تشير لتراجعه، مشيرًا إلى أنه سيعود لاحقًا للترشح لرئاسة الوزراء.

من جهته قال ساعر في حديث لإذاعة الجيش الإسرائيلي، إن الجمهور لا يريد بقاء نتنياهو بعد الانتخابات، محملًا إياه المسؤولية عن الفشل في موجهة فيروس كورونا والذي أدى لوفاة أكثر من 5 آلاف إسرائيلي.

وأشار إلى أن نتنياهو يحاول أن يضع يائير لابيد كمنافس له لأنه مهتم بوجود خصم يساري لأنه يعلم بأن فرصه (أي لبيد) في تشكيل حكومة منخفضة.