إسرائيل تتجاوز 4 ملايين تطعيم وتخفف الإجراءات

القدس المحتلة / سما /

أعلن وزير الصحة الإسرائيلي بولي إدلشتاين، صباح اليوم الثلاثاء، أنه تم الليلة الماضية تجاوز الـ 4 ملايين عملية تطعيم، كأكبر رقم من بين دول العالم.

وأوضح إدلشتاين في تصريحات أوردتها القناة العبرية السابعة، أن من بينهم 2.612.000 تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح.

وبحسب موقع واي نت العبري، فإنه عدد من تلقوا الجرعة الأولى يمثل حوالي 43٪ من سكان إسرائيل ومن بينهم الفلسطينيين في الخط الأخضر وبعض مناطق شرقي القدس>

وفي السياق أظهرت مؤشرات الإصابات تراجعًا ملحوظًا في الأيام الثلاثة الأخيرة، حيث وصل عدد الإصابات اليومي إلى نحو 5 آلاف إصابة، فأقل، في حين كانت سابقًا تصل إلى 10 آلاف.

ووفقا للـ"القدس" بلغت الحالات النشطة حتى الليلة الماضية إلى 53957، من بينهم 935 حالة حرجة وهو أدنى رقم يسجل منذ السابع من الشهر الماضي، في حين أنه يوجد 268 موصولين بأجهزة التنفس الاصطناعي، بينما وصل عدد الوفيات إلى 5414.

وفي سياق متصل، وافق المجلس الوزاري المصغر الإسرائيلي لشؤون الكورونا، على خطة الخروج من الإغلاق من خلال مقترحات وزارة الصحة، وذلك بدءًا من الساعة السابعة من صباح يوم الأحد المقبل.

وسيُسمح بالدراسة في الصفوف الخامس والسادس والحادي عشر والثاني عشر في المدن الخضراء والصفراء وكذلك في المدن البرتقالية حيث تم تطعيم نسبة 70% من سكانها ويتم تفعيل خطة ماغين حينوخ فيها.

وسيُسمح بفتح المجمّعات التجارية، والمراكز التجارية المفتوحة والأسواق، ومحلات الشارع، والمتاحف والمكتبات رهنًا بشروط المعيار البنفسجي الصارمة، فضلا عن دور العبادة (10:20، حسب اختيار دار العبادة).

من خلال المعيار الأخضر (لأشخاص تلقوا الجرعة الثانية من التطعيم زائد أسبوع واحد ولمتعافين فقط): سيُسمح بفتح غرف اللياقة البدنية والستوديو، والفعاليات الثقافية والرياضية، والمعارض، ودور العبادة (بالتسجيل مسبقًا، حسب اختيار دار العبادة)، والفنادق (بدون غرف الطعام، مع إتاحة الدخول لأشخاص دون الـ 16 من العمر لديهم نتيجة فحص سلبية) وبرك السباحة.

وبشأن القيود المفروضة على التجمهر، فإن 10 أشخاص داخل المكان، 20 شخصا خارجه - سيدخل حيز التنفيذ في يوم الجمعة المقبل

وستشمل الخطة دفعة جديدة من التخفيف، بحيث سيسمح بدءًا من الساعة السابعة من صباح الأحد الموافق السابع من مارس/ آذار المقبل، بالدراسة في الصفوف السابع حتى العاشر في المدن الخضراء والصفراء وكذلك في المدن البرتقالية حيث تم تطعيم نسبة 70% من سكانها ويتم تفعيل خطة ماغين حينوخ فيها.