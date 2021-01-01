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قواعد تغذية قد تطيل العمر

الثلاثاء 16 فبراير 2021 07:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قواعد تغذية قد تطيل العمر



وكالات

كشف الدكتور أمير خان البريطاني، أخصائي الطب التجديدي ومؤسس مستشفى Harley Street Skin عن قواعد التغذية التي تساعد على إطالة العمر.

وتشير Express، إلى أنه وفقا للدكتور أمير خان، أولا، يجب قبل كل شيء الانتباه إلى نوعية اللحوم والأسماك التي نتناولها. وينصح بشراء تلك التي تنتج في مزارع تربية المواشي والدواجن، لأنها لا تحتوي على مواد حافظة ومواد أخرى مضرة بالصحة.

وثانيا، يجب تقليل تناول الأطعمة ذات مؤشر سكر مرتفع، واستبدالها بمواد تحتوي على كربوهيدرات معقدة، مثل الحبوب والفواكه والخضروات. ويمكن للتخفيض الإجمالي للسعرات الحرارية أن يطيل العمر. بحسب خان.

وينصح الدكتور خان بإضافة الكالسيوم والمغنيسيوم إلى النظام الغذائي، ويقول، "الكالسيوم، يحمي من السرطان والسكري وأمراض القلب، ويخفض مستوى ضغط الدم. والمغنيسيوم ضروري لامتصاص الكالسيوم، لذلك فإن المواد المحتوية على العنصرين ضرورية جدا".

ويضيف، عند طهو الطعام، يجب اختيار التوابل بحذر، مع أنها بصورة عامة تؤثر إيجابيا في الصحة، ولكن ينصح بعدم الإفراط في استهلاك الملح.

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