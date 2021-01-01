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كلوب يحسم الجدل حول مصيره مع ليفربول

الثلاثاء 16 فبراير 2021 05:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كلوب يحسم الجدل حول مصيره مع ليفربول



لندن/سما/

علق المدير الفني لليفربول، يورغن كلوب على الأنباء المتداولة بشأن رحيله عن الفريق خلال الفترة المقبلة بعد سوء النتائج.

وكانت تداولت عدة مواقع إنجليزية شائعات كثيرة حول مصير كلوب مع ليفربول.


وقال كلوب خلال المؤتمر الصحفي لمباراة ليفربول ولايبزيج بدوري أبطال أوروبا، "رغم كل ما يحدث حولي، لكني لست بحاجة إلى استراحة".

ونفى كلوب فكرة الرحيل عن ليفربول خلال الفترة المقبلة نهائيا قائلا، "لن تتم إقالتي ولن أستقيل"، وفقا لصحيفة "ذا ميرور".

وخسر ليفربول 3 مباريات متتالية في البريميرليج، ما أبعده عن المنافسة على لقبه الذي حققه الموسم الماضي

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