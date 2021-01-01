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إلغاء جولة غنائية لمحمد منير في فلسطين

الثلاثاء 16 فبراير 2021 05:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إلغاء جولة غنائية لمحمد منير في فلسطين



القاهرة/سما/

كشفت تقارير مصرية، الاثنين، عن أنه تم إلغاء جولة غنائية للفنان المصري، محمد منير، كان من المقرر أن يقوم بها داخل عدد من المدن الفلسطينية خلال الفترة المقبلة.

وأعلن مصدر مقرب من منير إلغاء الجولة الغنائية "لأسباب امتنع عن توضيحها"، رافضا أي تأويلات خاطئة يروجها بعضهم، بحسب تصريحاته لصحيفة "المصري اليوم".


وتابع، مشيرا إلى أن "الخطوة كانت تهدف إلى إدخال البهجة والفرحة على قلوب الشعب الفلسطيني".


وكان من المقرر أن يحيي محمد منير الحفلات في القدس وحيفا ورام الله، على أن يكون الحفل النهائي في غزة.

وكان محمد منير صرح، في وقت سابق، أنه تم الاتفاق على اختياره لتمثيل مصر لإحياء 4 حفلات في فلسطين، ضمن جولة غنائية مع عدد من النجوم العالميين.

يشار إلى أن محمد منير تعافى من وعكة صحية ألمت به في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، دخل على أثرها المستشفى، وذلك بسبب شعوره بالإجهاد أثناء تكثيف عمله للانتهاء من تسجيل أحدث ألبوماته الغنائية "باب الجمال"، الذي يضم 5 أغنيات فقط.

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