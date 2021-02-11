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نوكيا:عرض هاتف بالأزرار يقبل "واتسآب" و"فيسبوك"

الثلاثاء 16 فبراير 2021 05:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نوكيا:عرض هاتف بالأزرار يقبل "واتسآب" و"فيسبوك"



وكالات

أعلنت شركة "أتش إم دي غلوبال" HMD Global عن إطلاق هاتفها الجديد "نوكيا 6300" الذي يعمل بالأزرار في السوق الأمريكية.

وبحسب صحيفة "روسكايا غازيتا"، يتميز الجهاز الجديد بشاشة ملونة مقاس 2.4 بوصة ويدعم تثبيت التطبيقات في السوق الأمريكية.

تم الإعلان عن الجهاز الجديد من قبل رئيس الشركة جاهو سارفيكاس في تغريدته على تويتر.


يمكن استخدام جهاز نوكيا 6300 من قبل مالكيه لتثبيت تطبيقات الشبكات الاجتماعية الشهيرة والمراسلة الفورية، بما في ذلك "واتسآب" و"فيسبوك" وتوتير ويوتيوب.

الجهاز مزود بذاكرة وصول عشوائي 512 ميغا بايت وسعة تخزين 4 غيغابايت يمكن زيادتها باستخدام بطاقات ميكرو إس دي microSD حتى 32 غيغابايت.

يدعم الجهاز أيضًا الاتصال بشبكات 4G، ويحتوي عل

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