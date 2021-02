نوكيا:عرض هاتف بالأزرار يقبل "واتسآب" و"فيسبوك"

أعلنت شركة "أتش إم دي غلوبال" HMD Global عن إطلاق هاتفها الجديد "نوكيا 6300" الذي يعمل بالأزرار في السوق الأمريكية.

وبحسب صحيفة "روسكايا غازيتا"، يتميز الجهاز الجديد بشاشة ملونة مقاس 2.4 بوصة ويدعم تثبيت التطبيقات في السوق الأمريكية.

تم الإعلان عن الجهاز الجديد من قبل رئيس الشركة جاهو سارفيكاس في تغريدته على تويتر.



????US fans: Nokia 6300 4G, the smartest feature phone you’ll meet, now available in US! It’s got Whatsapp, Facebook, you can stream YouTube and stay on top of it all with Google Assistant. All that on 4G connectivity. Hurry! they're selling like hot cakes????https://t.co/4SzCZWMyUS pic.twitter.com/RvQjD9ilJs