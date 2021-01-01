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الصحة العالمية تزف بشرى سارة بشأن اصابات كورونا

الثلاثاء 16 فبراير 2021 05:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة العالمية تزف بشرى سارة بشأن اصابات كورونا



وكالات

أعلن رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم الاثنين، انخفاض معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في العالم للأسبوع الخامس على التوالي.


"عدد حالات الإصابة بفيروس "كوفيد -19" المبلغ عنها في جميع أنحاء العالم يتراجع للأسبوع الخامس على التوالي. الأسبوع الماضي تم تسجيل أقل عدد من الإصابات في أسبوع منذ شهر تشرين الأول/أكتوبر (من العام الماضي)".
ووفقا له، فإن عدد الإصابات الجديدة المسجلة أسبوعيًا انخفض إلى النصف تقريبًا خلال خمسة أسابيع.

ووقعت المفوضية الأوروبية عقودا مع شركات مختلفة لشراء لقاحات محتملة ضد "كوفيد-19"، وهي شركة "أسترازينيكا"، وشركة "سانوفي جي إس كي"، وشركة "فايزر"، و"جونسون أند جونسون"، و"نورفاك".

وتجاوز إجمالي الإصابات بمرض "كوفيد-19" حول العالم الـ 100 مليون، فيما تجاوزت الوفيات 1.95 مليون.

#منظمة الصحة العالمية #اصابات كورونا #فيروس كورونا #تيدروس أدهانوم غبريسوس

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