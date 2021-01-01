غزة الرياضي يفوز على خدمات خانيونس (فيديو)

غزة/سما/

تفوق فريق غزة الرياضي "العميد" على ضيفه خدمات خانيونس بهدفين دون رد مساء الاثنين على ملعب فلسطين بمدينة غزة، في افتتاح منافسات الأسبوع الخامس من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم في قطاع غزة.

وسجل هدفي "العميد" كامل الترامسي في الدقيقتين 37، و93 على التوالي، علماً أن المباراة شهدت طرد لاعب خدمات خانيونس محمد صرصور بالدقيقة 78 لحصوله على بطاقة صفراء ثانية.





وبهذه النتيجة، يرتفع رصيد غزة الرياضي إلى 11 نقطة يحتل بها المركز الأول، والصدارة "مؤقتًا"، وبقي رصيد خدمات خانيونس 7 نقاط بالمركز الخامس "مؤقتًا"، وبفارق الأهداف خلف خدمات البريج.