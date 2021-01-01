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مصرع شاب عربي في حادث دهس بمدينة حيفا

الثلاثاء 16 فبراير 2021 04:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مصرع شاب عربي في حادث دهس بمدينة حيفا



حيفا/سما/

لقي الشاب محمد فياض، في الثلاثينيات من عمره، مصرعه متأثرا بجروحه الخطيرة إثر تعرضه لحادث دهس في مدينة حيفا، مساء اليوم الإثنين.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أنه "تلقينا بلاغا عند الساعة 18:52 حول تعرض عابر سبيل للدهس من سيارة في شارع "ابن جبيرول" في حيفا، ما أسفر عن إصابته بجروح خطيرة".

وأحيل المصاب على وجه السرعة إلى مستشفى "رمبام" لاستكمال العلاج وهو يعاني من جروح في منطقة الرأس، بيد أنه جرى إقرار وفاته لاحقا.

وفتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات وقوع الحادث واقتادت سائق السيارة (53 عاما) للتحقيق.

ومما يذكر أن شارع "ابن جبيرول" أو كما يطلق عليه السكان هناك "شارع الموت" قد حصد عدة ضحايا في حوادث الدهس خلال السنوات الأخيرة؛ فيما يحمل سكان الحي بلدية حيفا مسؤولية كثرة حوادث الدهس، كما طالبوها مرارا بإيجاد حل من أجل الحد من الحوادث.

#حيفا #حادث دهس

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