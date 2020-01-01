  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

فيديو: الشرطة الأمريكية تحت التحقيق بسبب الاعتداء على شاب عربي

الثلاثاء 16 فبراير 2021 04:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو: الشرطة الأمريكية تحت التحقيق بسبب الاعتداء على شاب عربي



واشنطن/سما/

 قال مسؤولون في مدينة باترسون بولاية نيوجرسي الأمريكية، والتي تعد من أكبر التجمعات السكانية العربية في الولايات المتحدة، إن ضابطي شرطة من المدينة يخضعان للتحقيق بعد أن ظهر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لرجال الشرطة وهم يلكمون بشكل متكرر لرجل يبلغ من العمر 19 عاماً.

وقال عمدة المدينة، إندريه صايغ، وهو من أصول عربية، إن التحقيقات نشطة في الحادث من قبل محققي المدينة ومكتب المدعي العام في مقاطعة باسيك.

وأكد الصايغ أن قسم الشؤون الداخلية بإدارة الشرطة يحقق في القضية، التي تم ايضاً احالتها إلى مكتب المدعي العام.

ووفقاً لتقرير الشرطة، فقد وقع الحادث بعد نصف ساعة من منتصف الليل يوم 14 ديسمبر 2020، بعد أن تلقت الشرطة تقارير حول “شخص مشبوه” في شارع ماديسون.

وقال أسامة الصعيدي إنه كان يسير من منزله إلى سيارته في ذلك الوقت “للذهاب إلى العمل” عندما اقترب ضباط شرطة باترسون وبدأوا يلكمونه بدون سبب.

وأضاف في منشور على إنستغرام أن ضباط الشرطة ألقوا به على الأرض واستمروا في تحطيم رأسه حتى فقد الوعي للحظات.

وأفاد موقع “نيوجرسي” أن أحد ضباط الشرطة كتب في المحضر أنهم كانوا يحققون في تقارير عن شخص مشبوه في المنطقة عندما اقترب منهم الصعيدي وأصبح عدوانياً.

وزعم الضابط أن الضحية مشى باتجاههم وهو يصرخ بشتائم نابية ويتصرف بطريقة عدوانية، كما زعم، ايضاً، أن الضحية حاول انتزاع سترة الضابط ونزع جهاز اللاسلكي الخاص بالشرطة.

ودعا مجلس العلاقات الإسلامية- الأمريكية (كير) إلى طرد ضباط الشرطة والتحقيق مع ضابط آخر كان في الحادث، وقال المجلس في بيان إن على إدارة شرطة باترسون التحرك بسرعة لتصحيح هذا الوضع المروع.

View this post on Instagram

A post shared by Osamah Alsaidi (@oalsaidi56)

#شرطة مدينة باترسون #الشرطة الامريكية #الاعتداء على شاب عربي

الأكثر قراءة اليوم

قائد كبير بجيش الاحتلال يكشف بالتفاصيل عن ترسانة حماس العسكرية وأعداد مقاتليها

هل يتحالف مع حماس.. "الشيخ" يفشل في إقناع البرغوثي والرجوب يدخل على الخط

التيار الإصلاحي: نتجه لتشكيل قائمة مستقلة تضم "شخصيات وطنية"

غزة: تعليمات هامة للمواطنين بشأن المنخفض الجوي

اسعار العملات مقابل الشيكل

ملخص أهداف مباراة الأردن وأوزبكستان الودية اليوم

مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات مهمة.. اليك تفاصيلها

الأخبار الرئيسية

ملحم: مرسوم رئاسي بإعادة رواتب غزة على ما كانت عليه

طقس فلسطين: منخفض جوي عميق و قطبي المنشأ مصحوباً برياح شديدة

"سما" ترصد تفاعل وتعاطي الصحف العربية والغربية مع التفاعلات السياسية الفلسطينية الأخيرة

وزارة الصحة تكشف حصيلة الاصابات اليومية بفيروس كورونا في قطاع غزة

إعلام إسرائيلي يكشف سبب إرجاع اللقاحات الخاصة بقطاع غزة المُرسلة من قبل السلطة...