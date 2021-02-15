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بعد أيام من اختفائه.. ترامب يظهر من جديد (فيديو)

الثلاثاء 16 فبراير 2021 03:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بعد أيام من اختفائه.. ترامب يظهر من جديد (فيديو)



واشنطن/سما/

بعد أيام من ابتعاده عن الأنظار، ظهر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب اليوم الإثنين قرب مسيرة لمؤيديه في ويست بالم بيتش بولاية فلوريدا.

وفي الفيديو الذي نشرته شبكة Right Side Broadcasting المحافظة، تجمع حشد كبير من مؤيدي ترامب وأغلبيتهم لا يرتدون الكمامات وممسكون بأعلام ورايات مؤيدة له وهم يهتفون "USA, USA"، بينما مر موكب له، ويمكن سماع امرأة تقول: "الجميع يعلم أنك فزت"، وقال آخرون: "نحن نحب ترامب".


وقد برأ مجلس الشيوخ مساء يوم السبت الرئيس السابق من تهمة التحريض على التمرد.

وصوت 57 من أعضاء مجلس الشيوخ بينهم 7 جمهوريين لصالح إدانته، مقابل 43 لصالح البراءة، أي أقل بعشرة أصوات من أغلبية 67 صوتا المطلوبة.

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