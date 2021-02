بعد أيام من اختفائه.. ترامب يظهر من جديد (فيديو)

بعد أيام من ابتعاده عن الأنظار، ظهر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب اليوم الإثنين قرب مسيرة لمؤيديه في ويست بالم بيتش بولاية فلوريدا.

وفي الفيديو الذي نشرته شبكة Right Side Broadcasting المحافظة، تجمع حشد كبير من مؤيدي ترامب وأغلبيتهم لا يرتدون الكمامات وممسكون بأعلام ورايات مؤيدة له وهم يهتفون "USA, USA"، بينما مر موكب له، ويمكن سماع امرأة تقول: "الجميع يعلم أنك فزت"، وقال آخرون: "نحن نحب ترامب".

JUST IN - Trump slowly drives past in motorcade at a spontaneous rally in West Palm Beach, FL on Presidents’ Day.pic.twitter.com/tuRlL1GwnO