الأردن .. رابط تقديم طلب الانتقال من تخصص لآخر أو من جامعة لأخرى للدورة التكميلية 2020 - 2021

عمان / سما

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأردنية، عن رابط تقديم طلب الانتقال من تخصص لاخر أو من جامعة لأخرى للدورة التكميلية 2020 - 2021 للناجحين في التوجيهي التكميلي.

وقالت الوزارة إنه يسمح فقط لطلبة الثانوية الأردنية للدورة التكميلية سنة حالية 2020-2021 المرشحين للقبول سابقاً أو المرشحين للقبول ضمن قائمة اساءة الاختيار، بالدخول إلى طلب الانتقال من تخصص لآخر أو من جامعة لأخرى.

وأفادت بأنه يمكن تقديم طلب الانتقال من تخصص لاخر لطلبة التوجيهي التكميلي عبر الدخول للرابط المرق ثم كتابة رمز المستخدم والرمز السري الموجود لدى تقديمك طلب الالتحاق بالجامعة.

من جانبها، ذكرت وحدة تنسيق القبول الموحد أن عملية تقديم طلبات الانتقال من تخصص إلى آخر أو من جامعة إلى أخرى بدأت أمس الإثنين، لافتة إلى أنها تنتهي الأربعاء القادم للجميع.

تقديم طلب الانتقال من تخصص لاخر: اضغط هنا

وأضافت أن عملية تقديم طلب الانتقال محصورة حاليا بالطلبة الأردنيين الذين حصلوا على شهادة التوجيهي الدورة التكميلية لعام 2020 / 2021 فقط، والذين تم ترشيحهم للقبول في قائمة القبول الموحد.

وأشارت إلى أنه سيتم الإعلان عن أسماء الطلاب الذين حققوا الحد الأدنى لمعدلات القبول التنافسية للتكميلي التي جرى الإعلان عنها الساعات الأخيرة للراغبين في الانتقال إليه الفترة المقبلة أيضا.

نتائج القبول الموحد: اضغط هنا

ودعت الطلاب والطالبات كافة الراغبين إلى تقديم طلب الانتقال من جامعة لاخرى او تخصص لاخر قبل انتهاء الوقت المحدد، مشددة على أهمية إدخال البيانات كاملة وإلا سيفقد المنقوص حقه.

وشهدت الساعات المنصرمة إعلان رسمي من قبل وزارة التعليم حول نتيجة قبول الشهادات الأجنبية لمرحلة البكالوريوس للعام الدراسي الجديد عبر إدخال رقم الجلوس أو الرقم الوطني للطالب.