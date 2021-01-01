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نتنياهو يشير إلى خلافات مع إدارة بايدن بشأن الملفين الإيراني والفلسطيني

الإثنين 15 فبراير 2021 10:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يشير إلى خلافات مع إدارة بايدن بشأن الملفين الإيراني والفلسطيني



القدس المحتلة / سما /

كشف رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، عن خلافات مع الإدارة الأمريكية الجديدة، حول الملفين الإيراني والفلسطيني، لافتًا إلى أنه لا يشعر بانزعاج من عدم تلقي اتصال هاتفي حتى اللحظة من الرئيس جو بايدن.

وقال نتنياهو، حسبما نقلت عنه القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الاثنين، إن "ثمة الكثير مما يجمعنا مع الإدارة الأمريكية.. وثمة خلافات حول الموضوع الإيراني والفلسطيني.. وأنا مصمم على المحافظة على مصالح إسرائيل".

وأضاف: "لست منزعجا من عدم اتصال الرئيس الأميركي معي منذ توليه منصب الرئاسة، وعلاقتنا ممتدة لسنوات كثيرة والتحالف بيننا متين".

ونفى البيت الأبيض، الجمعة الماضية، أن يكون بايدن قد تعمد تجاهل نتنياهو من خلال عدم إدراجه حتى الآن في الاتصالات الهاتفية بالزعماء الأجانب منذ توليه المنصب في 20 يناير/ كانون الثاني.

وقالت جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض في إفادة للصحفيين إن الزعيمين سيتحدثان قريبا.

وأضافت أن "هناك علاقات مهمة بين واشنطن وإسرائيل على الصعيد الأمني وكشريك رئيسي".

واتصل بايدن بالفعل بالعديد من الزعماء الأجانب من بينهم زعماء الصين والمكسيك وبريطانيا والهند وفرنسا وألمانيا واليابان وكوريا الجنوبية وروسيا.

وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وسلفه باراك أوباما الذي شغل بايدن في إدارته منصب نائب الرئيس، اتصلا بنتنياهو خلال أيام من توليهما الرئاسة.

وكان غياب الاتصال المباشر بين الرئيس الأمريكي الديمقراطي ورئيس الوزراء الإسرائيلي اليميني سببا في تكهنات في إسرائيل وبين خبراء الشرق الأوسط بأن الإدارة الأمريكية الجديدة ربما تشير بذلك إلى استيائها من العلاقات الوثيقة التي ربطت نتنياهو بسلف بايدن الرئيس السابق دونالد ترامب.

#بنيامين نتنياهو #اسرائيل #جو بايدن #الولايات المتحدة #الادارة الامريكية

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