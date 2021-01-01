بث مباشر .. موعد ومعلق مباراة ليفربول ولايبزيج والقنوات الناقلة مجانا

لندن / سما

أعلن الاتحاد الأوروبي عن موعد مباراة ليفربول ضد لايبزيج والقنوات الناقلة مباشر ضمن مواجهات دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا 2021 على ملعب بوشكاش أرينا في ألمانيا.

وأفاد بأن موعد مباراة ليفربول ولايبزيج الساعة العاشرة مساء الثلاثاء بتوقيت مصر والسودان وليبيا وفلسطين والأردن، الثامنة وفق وقت المملكة المتحدة، التاسعة في ألمانيا والجزائر والمغرب.

كما تنطلق المواجهة المنتظرة عند الساعة الحادية عشرة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والكويت والمنامة وبغداد، الثانية عشرة في أبو ظبي ومسقط، من خلال العديد من القنوات الناقلة غير المجانية.

ويمكن مشاهدة الاستيديو التحليلي في الأسفل على قناة فريق ليفربول عبر اليوتيوب، إذ ينطلق قبل انطلاق اللقاء بنحو ساعة، فيما يعود مُجددا عقب صافرة النهاية؛ لتحليل أداء جميع اللاعبين والمدرب.

معلق مباراة ليفربول ولايبزيج:

وتبث مباراة ليفربول ضد لايبزيج الألماني على قناة بي إن سبورت الثانية المشفرة (beIN Sports HD 2) بصوت المعلق التونسي رؤوف خليف، إلى جانب (Match Football 1) اللندنية.

ورغم الأداء السيء والترتيب المتواضع في الدوري الإنجليزي الممتاز لفريق ليفربول، إلا أنه يظل أحد المرشحين لنيل اللقب، لا سيما وأنه بطل المسابقة الأوروبية في النسخة قبل الماضية عن جدارة.

وتجري مباراة ليفربول ولايبزيج بالتزامن مع مواجهة نارية أخرى في دوري أبطال أوروبا 2021، يحل فيها باريس سان جيرمان الفرنسي ضيفا ثقيلا على برشلونة الإسباني الذي يعاني محليا.