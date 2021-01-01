موعد ومعلق مباراة برشلونة ضد باريس سان جيرمان والقنوات الناقلة

مدريد / سما

أعلنت وسائل إعلام رياضية، عن موعد مباراة برشلونة ضد باريس سان جيرمان والقنوات الناقلة في إطار منافسات دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا 2021 التي تجري على ملعب "كامب نو".

وقالت إن موعد مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان يوم الثلاثاء الساعة 10:00 مساء بتوقيت مصر وفلسطين وليبيا وسوريا والأردن ولبنان، 11:00 وفق وقت السعودية وقطر والكويت والعراق.

وتنطلق هذه الموقعة المرتقبة لجماهير الفريقين منذ سنوات، في تمام الساعة 09:00 مساء بتوقيت تونس والمغرب والجزائر وفرنسا واسبانيا، 12:00 منتصف الليل لدى الإمارات وسلطنة عمان أيضا.

ويأمل سان جيرمان الذي يعد ثاني أفضل فريق في العالم حاليا بعد بايرن ميونخ الألماني إلى الثأر من برشلونة الذي فاز عليه في آخر مواجهة بينهما بستة أهداف مقابل هدف قبل 3 مواسم بذات الدور.

معلق مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان:

وخسر سان جيرمان الفرنسي البطولة الأوروبية رغم وصوله المباراة النهائية العام الماضي، بالتالي فقد المنافسة على السوبر الأوروبي وأيضا كأس العالم للأندية التي توّج بها البايرن قبل أيام قليلة.

ويخوض "البارسا" هذا اللقاء عقب فوزه ساحق في الليغا الإسبانية على ديبورتيفو ألافيس، وتألق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي تمكن من تسجيل أهداف رائعة لم يحرزها منذ بداية الموسم.

وتبث مباراة سان جيرمان ضد برشلونة على قناة بي إن سبورت الأولى المشفرة (beIN Sports HD 1) بصوت المعلق جواد بدة، بالإضافة إلى قنوات سكاي سبورت ومحطات عالية أخرى.